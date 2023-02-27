Результаты олимпиад «Учи.ру» появятся в «Портфолио учащегося» МЭШ

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В сервисе Московской электронной школы (МЭШ) «Портфолио учащегося» появится новый раздел с информацией о результатах олимпиад, которые проводят на образовательной платформе «Учи.ру». Об этом в понедельник, 27 февраля, рассказал директор ГАУ «Центр цифровизации образования» Евгений Комаренко.

— Теперь данные о результатах олимпиад онлайн-платформы «Учи.ру» будут доступны пользователям в «Портфолио учащегося». Инициативы по интеграции с крупнейшими отечественными образовательными платформами — одно из важнейших направлений по развитию МЭШ, — сказал он.

Такое нововведение даст ученикам возможность собирать в профиле информацию о своих достижениях не только на городских и школьных олимпиадах, но и на популярных онлайн-состязаниях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин 30 января рассказал о возможностях МЭШ. По его словам, в ней можно найти электронный дневник, электронный журнал и портфолио учащегося. Как уточняется, в библиотеке сервиса доступно более 1,7 миллиона полезных образовательных материалов.

Также стало известно о появлении видеоразборов заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников в библиотеке МЭШ. В ней уже разместили свыше 200 видеоразборов заданий по 14 предметам, в частности по русскому языку, базовой и профильной математике, физике, информатике и другим.