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«Она провоцируется извне»: в Кремле прокомментировали обстановку вокруг ПМР

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Она провоцируется извне»: в Кремле прокомментировали обстановку вокруг ПМР
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Кремль особо пристально наблюдает за ситуацией вокруг Приднестровья. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Естественно, ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности. Ситуация неспокойная, она провоцируется извне, — цитирует его РИА Новости.

23 февраля Министерство обороны России сообщило о подготовке вторжения ВСУ в Приднестровье. В ведомстве отметили, что на границе Украины и ПМР наблюдается скопление личного состава и военной техники ВСУ. Реализация провокации украинских войск по вторжению в Приднестровье напрямую угрожает российскому миротворческому контингенту, добавили в оборонном ведомстве.

Кроме того, МИД России предостерег Украину и Североатлантический альянс от провокаций в Приднестровье. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия готова адекватно ответить на любые враждебные действия против ПМР. В случае необходимости армия России, как подчеркивается, непременно обеспечит защиту российских граждан.

Дмитрий Песков Россия Приднестровье
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