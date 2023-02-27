Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптики пообещали москвичам облачную и ветреную погоду в первые дни весны

Араз Салехов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали москвичам облачную и ветреную погоду в первые дни весны
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В период с 1 по 4 марта синоптики прогнозируют в столице облачность, возможны небольшие снегопады. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В среду, 1 марта, воздух остынет до четырех градусов мороза, в четверг температура поднимется до нуля градусов, а в пятницу и субботу она будет колебаться в пределах от минус шести градусов ночью до нуля днем, — говорится в сообщении.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в первые весенние дни в городе ожидается ветреная погода.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве: в ближайшее время на город обрушится холодный атмосферный фронт, из-за которого начнется метель.

Замначальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердила, что первый день весны в столице окажется ветреным и довольно прохладным. В столице пройдет слабый снег, а ночью температура опустится до минус 8 градусов. В то время как днем столбики термометров покажут минус 3–5 градусов, отметила собеседница «ВМ».

Метеорологи Москва весна
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Все мнения
О проекте