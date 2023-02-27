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Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В связи с обильными осадками в столице городские службы продолжают выполнять работы по уборке от снега улиц и общественных пространств. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в понедельник, 27 февраля.

— В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации. Особое внимание — зачистке лотковой зоны. Очищаются водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод, — говорится в сообщении.

На протяжении всего дня продолжится очистка от снега и наледи дворовых территорий. В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» призвали горожан быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве: в ближайшее время на город обрушится холодный атмосферный фронт, из-за которого начнется метель.

Замначальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что первый день весны в столице окажется ветреным и довольно прохладным.

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