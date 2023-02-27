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Дептранс: Поезда из центра проезжают «Спортивную» без остановки

Евгений Белоусов
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Дептранс: Поезда из центра проезжают «Спортивную» без остановки
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, метро Спортивная Карта всех событий

Поезда, следующие из центра, проезжают станцию «Спортивная» Сокольнической линии столичного метрополитена без остановок. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Мы предпринимаем все усилия для восстановления движения на линии, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вечером 27 февраля стало известно о задымлении на станции метро «Спортивная». Из-за обнаруженного возгорания остановочный пункт временно закрыли для пассажиров.

Кроме того, Мосгортранс выделил 40 автобусов для компенсационного маршрута от метро «Парк культуры» до метро «Университет» с остановками у станций метро «Фрунзенская» и «Спортивная»

В МЧС по Москве сообщили о ликвидации возгорания. Оно произошло под одним из вагонов поезда. Все пассажиры со станции были эвакуированы силами сотрудников московской подземки.

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