Дептранс сообщил об открытии станции «Спортивная»

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Москва, метро Спортивная Карта всех событий

Движение поездов на станции «Спортивная» столичного метрополитена восстановлено. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Состав убран с линии. Движение восстановлено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Сама станция снова открыта для входа и выхода.

Вечером 27 февраля стало известно о задымлении на станции метро «Спортивная». Из-за обнаруженного возгорания под одним из вагонов поезда остановочный пункт временно закрыли для пассажиров. Горожан призвали следить за объявлениями сотрудников метрополитена и пользоваться услугами наземного транспорта и МЦК.

Кроме того, Мосгортранс выделил 40 автобусов для компенсационного маршрута между станциями «Парк культуры» и «Университет». Они будут курсировать вдоль линии с остановками у «Фрунзенской» и «Спортивной».

В МЧС по Москве сообщили о ликвидации возгорания. Все пассажиры со станции были эвакуированы силами сотрудников московской подземки.