Прокуратура взяла на контроль выяснение причин инцидента на «Спортивной»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, метро Спортивная Карта всех событий

Прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания на станции «Спортивная» столичного метрополитена. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 27 февраля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— По поручению прокуратуры Москвы работу экстренных и оперативных служб координирует заместитель прокурора Московского метрополитена Владимир Аверченко, — заявила она.

По словам собеседницы «ВМ», на станции произошло задымление, причиной которого стало возгорание из-за проблем с электродвигателем.

Вечером 27 февраля стало известно о задымлении на станции метро «Спортивная». Из-за обнаруженного возгорания под одним из вагонов поезда остановочный пункт временно закрыли для пассажиров.

В МЧС по Москве сообщили о ликвидации возгорания. Все пассажиры со станции были эвакуированы силами сотрудников московской подземки. Вскоре станцию вновь открыли для входа и выхода.