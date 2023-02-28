Daily Mail: Меган Маркл разочаровалась в доходах принца Гарри в США

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл была удивлена и разочарована тем, что ее супруг, принц Гарри, зарабатывает меньше денег, чем она ожидала. Об этом заявил эксперт по шоу-бизнесу Дэн Уттон.

По его словам, Маркл ожидала, что они будут получать больше дохода от своей деятельности в Соединенных Штатах, но этого не произошло, говорится в статье издания Daily Mail.

Уттон считает, что Маркл могла рассчитывать на больший доход от своих коммерческих проектов, таких как книги и партнерства с брендами. Но, по его мнению, Гарри не слишком активно включился в данные проекты, и это могло привести к недостаточным гонорарам.

Также эксперт отметил, что королевская пара не смогла достичь такого же успеха, как у других знаменитостей, таких как Дэвид и Виктория Бекхэм или Обама.

Король Чарльз и герцог Кембриджский, принц Уильям не готовы приносить извинения принцу Гарри после череды конфликтов в семье. По данным СМИ, герцог Сассекский перед коронацией Чарльза намерен обсудить с родственниками отношения внутри семьи.