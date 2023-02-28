Ракова сообщила о расширении проекта по улучшению качества жизни людей с хроническими заболеваниями

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В столице на все взрослые поликлиники расширили проект по проактивному диспансерному динамическому наблюдению. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В прошлом году на базе двух поликлиник мы запустили пилотный проект по проактивному диспансерному динамическому наблюдению москвичей с хроническими заболеваниями. Теперь мы масштабируем его на все взрослые городские поликлиники, — сказала она.

Этот проект позволяет врачу контролировать состояние пациента на постоянной основе. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, целью данной инициативы является увеличение продолжительности жизни горожан с хроническими заболеваниями и значительное улучшение ее качества.

Накануне мэр города Сергей Собянин рассказал, что в этом году в столице завершат строительство нескольких современных медицинских объектов. Например, флагманские центры появятся на территории больниц имени Буянова и Боткина, а также ГКБ № 15 имени Филатова.

17 февраля Ракова сообщила, что свыше тысячи раз москвичи передали свои данные из электронной медицинской карты (ЭМК) врачам из различных медицинских организаций страны. Большинство пользователей открывали для специалистов доступ к информации о результатах лабораторных и инструментальных исследований.