Движение восстановили в Гагаринском тоннеле после ДТП

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Гагаринский тоннель Карта всех событий

В Гагаринском тоннеле восстановили движение транспортных средств после аварии с участием нескольких автомобилей. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло на внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле. Оперативные службы уже прибыли на место аварии. Число пострадавших и обстоятельства ДТП выясняются.

В минувшее воскресенье, 26 февраля, в Лефортовском тоннеле грузовик столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть.