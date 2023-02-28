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Движение восстановили в Гагаринском тоннеле после ДТП

Араз Салехов
Происшествия
Движение восстановили в Гагаринском тоннеле после ДТП
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Гагаринский тоннель Карта всех событий

В Гагаринском тоннеле восстановили движение транспортных средств после аварии с участием нескольких автомобилей. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло на внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле. Оперативные службы уже прибыли на место аварии. Число пострадавших и обстоятельства ДТП выясняются.

В минувшее воскресенье, 26 февраля, в Лефортовском тоннеле грузовик столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть.

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