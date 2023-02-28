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Столтенберг назвал членство Украины в НАТО «отдаленной перспективой»

Евгений Жуков
В мире
Столтенберг назвал членство Украины в НАТО «отдаленной перспективой»
Фото: flickr/nato

Членство Украины в Североатлантическом альянсе остается отдаленной перспективой, вопрос о полноценном вступлении в блок будет поднят в будущем. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— Члены НАТО раньше договорились, что Украина станет членом нашего альянса. В то же время это отдаленная перспектива, — отметил Столтенберг.

Он также добавил, что на данный момент военно-политическому блоку важно поддерживать Украину, чтобы помочь ей сохраниться «как суверенное и независимое государство».

По окончании конфликта необходимо добиться четких гарантий того, что подобные события не повторятся в будущем, в том числе «усилением военных возможностей Киева», цитирует слова Столтенберга РИА Новости.

В свою очередь бывший госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс усомнилась в том, что Украина может вступить в Североатлантический альянс. По ее словам, стране необходимо заключить с НАТО договор в области безопасности, в таком случае защищены будут не только страны — участницы альянса.

Украина Йенс Столтенберг НАТО
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