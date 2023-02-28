СМИ: Костомаров находится в стабильно тяжелом состоянии

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров все еще находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Как утверждается, на текущий момент врачи стараются приводить Костомарова в сознание. Однако нынешнее состояние фигуриста не позволяет ему долго бодрствовать, отмечает телеканал.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией, его подключили к аппарату ИВЛ. Позже у спортсмена обнаружили сепсис, его состояние оценивали как стабильно тяжелое. Через несколько дней оно стабилизировалось, Костомарова отключили от аппарата ЭКМО. Однако после этого у него началось отмирание тканей конечностей и другие проблемы со здоровьем.

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала «Вечерней Москве», что причиной кровоизлияния в головной мозг, которое врачи диагностировали у Костомарова 20 февраля, могло стать развитие тромбозов.

По данным СМИ, недавно спортсмен перенес второй инсульт, который привел к закупорке сосудов в мозге. Фигуриста экстренно перевели в реанимацию, а ночью 21 февраля при помощи плазмафереза проводили у него «очистку крови».

Какие последствия могут возникнуть у спортсмена после перенесенного приступа и о его причинах — в материале «ВМ».