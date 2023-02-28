Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Информация засекречена»: Бедрос Киркоров назвал возможную причину отъезда Пугачевой

Евгений Силаев
Общество
«Информация засекречена»: Бедрос Киркоров назвал возможную причину отъезда Пугачевой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Отъезд Аллы Пугачевой из России связан не с убеждениями, а с необходимостью пройти лечение. Такое предположение высказал эстрадный певец Бедрос Киркоров.

— Я слышал, что Алла Пугачева уехала в Израиль на лечение. Но какая именно у нее болезнь, мне неизвестно. Возможно, эта информация засекречена. Она не хочет этого раскрывать, — рассказал он.

Родственники Примадонны, в свою очередь, не знают, зачем певица уехала в Израиль. Они смогли вспомнить лишь то, что Пугачева обещала рано или поздно эмигрировать, передает «Комсомольская правда».

Также ряд СМИ сообщил, что Пугачева в Израиле была ограблена. Ущерб певицы оценивается в 38 миллионов рублей.

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов рассказал о прошлом Пугачевой. По его словам, Примадонна не пускала на эстраду тех, кто не прошел ее «сатанинский кастинг».

Помимо этого, народный артист России Олег Газманов прокомментировал антироссийские высказывания уехавшей из страны Аллы Пугачевой. По словам артиста, ему неприятно лишний раз говорить о Примадонне.

Медицина Знаменитости Алла Пугачева Израиль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте