«Информация засекречена»: Бедрос Киркоров назвал возможную причину отъезда Пугачевой

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Отъезд Аллы Пугачевой из России связан не с убеждениями, а с необходимостью пройти лечение. Такое предположение высказал эстрадный певец Бедрос Киркоров.

— Я слышал, что Алла Пугачева уехала в Израиль на лечение. Но какая именно у нее болезнь, мне неизвестно. Возможно, эта информация засекречена. Она не хочет этого раскрывать, — рассказал он.

Родственники Примадонны, в свою очередь, не знают, зачем певица уехала в Израиль. Они смогли вспомнить лишь то, что Пугачева обещала рано или поздно эмигрировать, передает «Комсомольская правда».

Также ряд СМИ сообщил, что Пугачева в Израиле была ограблена. Ущерб певицы оценивается в 38 миллионов рублей.

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов рассказал о прошлом Пугачевой. По его словам, Примадонна не пускала на эстраду тех, кто не прошел ее «сатанинский кастинг».

Помимо этого, народный артист России Олег Газманов прокомментировал антироссийские высказывания уехавшей из страны Аллы Пугачевой. По словам артиста, ему неприятно лишний раз говорить о Примадонне.