Появилось видео с места пожара на северо-востоке Москвы, при котором погиб человек

Фото: ГСУ СК России по Москве

Москва, Тайнинская улица, 13к2 Карта всех событий

Появилось видео с места пожара на северо-востоке столицы, где погиб один человек. Его опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Москве в среду, 1 марта.

На обнародованных кадрах видно, что огнем был охвачен весь первый этаж многоквартирного дома.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: пресс-служба ГСУ СК по Москве

— Сотрудники СК прибыли на место происшествия для проведения следственных мероприятий в рамках проверки, которую организовали по факту гибели человека при пожаре. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела, — резюмировала Иванова.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в жилом доме № 13, корпус 2, на Тайнинской улице. Огонь охватил площадь 50 квадратных метров. В результате погиб один человек, его тело было обнаружено в лифте. Также известно об одной пострадавшей.