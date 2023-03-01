Собянин сообщил, что благодаря новым маршрутам по БКЛ пассажиры смогут экономить до 45 минут в день

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Экономия времени при ежедневных поездках по БКЛ составит до 35–45 минут. Об этом в среду, 1 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Одно из главных преимуществ БКЛ — пассажиры будут экономить в пути до 45 минут в день, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Мэр также рассказал, что на Большой кольцевой линии будут функционировать около 100 современных российских поездов «Москва-2020».

Мэр в среду, 1 марта, принял участие в открытии движения по всей БКЛ. Собянин назвал открытие линии историческим событием не только для метро, но и для всей Москвы. Он назвал БКЛ настоящим сердцем транспортной системы города. Общая протяженность Большой кольцевой линии столичного метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция.

Подробнее о том, как выглядят новые станции и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».