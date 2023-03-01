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Приметы и советы

Флористы назвали цветы, которые простоят в букете дольше всего

Ирина Игнатенко
Общество
Флористы назвали цветы, которые простоят в букете дольше всего
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Флористы назвали цветы, которые проживут в срезанном состоянии от одной недели до четырех.

Так, хризантемы способны простоять в вазе до трех–четырех недель, если не забывать периодически менять воду. Лучше всего выбирать хризантемы, которые только начали раскрывать свои бутоны.

Гвоздики могут простоять в вазе до трех недель. Эти цветы встречаются в различных расцветках, каждая из них имеет свое значение. Например, розовые символизируют благодарность, а белые — чистоту и удачу.

Букет из альстромерий выглядит очень ярко и необычно. В букете они проживут до двух недель, если не забывать менять воду в вазе. Кроме того, чтобы альстромерии оставались свежими и долго не вяли, нужно поставить их подальше от прямых солнечных лучей.

Лилии тоже могут похвастаться удивительной стойкостью — до двух недель. При этом необходимо не забывать срезать увядающие листья, передает издание «Профиль».

Букет, как и любой другой знак внимания, вовсе не должен быть дорогим. Гораздо важнее, чтобы в подарок был заложен особый смысл. Об этом рассказала флорист Екатерина Михновец.

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