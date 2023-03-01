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Дептранс: Станции «Калужская» и «Воронцовская» работают в штатном режиме

Евгений Белоусов
Город
Дептранс: Станции «Калужская» и «Воронцовская» работают в штатном режиме
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Большая кольцевая линия, метро Воронцовская Карта всех событий

Станции московского метро «Калужская» и «Воронцовская» работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 1 марта.

— Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком. Диспетчеры ЕДЦ в режиме реального времени отслеживают ситуацию на всем метрополитене, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого в переходе с «Калужской» на «Воронцовскую» новой Большой кольцевой линии (БКЛ) метро наблюдался повышенный пассажиропоток. Однако сотрудники метрополитена оперативно приняли меры по регулированию потока и проинформировали пассажиров обо всех изменениях в работе станций, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей Москвы.

Он также подчеркнул, что БКЛ является настоящим сердцем транспортной системы города. Общая протяженность Большой кольцевой линии составляет 70 километров, в ее состав вошла 31 станция.

Подробнее о том, как выглядят новые станции БКЛ и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».

Транспорт Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Метро
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