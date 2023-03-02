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Александр Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию

Лейла Алиева
В мире
Александр Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в Белоруссию. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи двух лидеров в Пекине.

— Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поблагодарил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина за теплый и дружественный прием белорусской делегации и пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Белоруссию в удобное для обеих сторон время, — сказано в заявлении.

В рамках встречи Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства двух государств в новую эпоху. Также Китай также поддержал ускоренное получение Белоруссией статуса члена Шанхайской организации сотрудничества.

Помимо этого руководства Китая и Белоруссии заявили о глубокой обеспокоенности в связи с развитием конфликта в европейском регионе. Власти обеих стран выразили готовность принимать усилия для восстановления мира и порядка в данном регионе.

Белоруссия Александр Лукашенко Си Цзиньпин
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