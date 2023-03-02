Бойцы ЧВК «Вагнер» собирают тела украинских военных в Артемовске

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Солдаты ЧВК «Вагнер» идентифицируют и собирают тела украинских военных в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом в четверг, 2 марта, сообщает РИА Новости.

— Здесь один лежит, он давненько. Жетон сняли, чтобы в дальнейшем родные могли опознать его. То есть мы по сути у тех же украинских бойцов забираем жетоны и их передаем, — рассказал военнослужащий.

Как сообщает агентство, эвакуационная группа отряда выдвигается в места, где боевые действия завершились для идентификации тел украинских военнослужащих. После происходит сбор тел и подготовка их для передачи украинской стороне.

В минувшую среду, 1 марта, командир ВСУ с позывным Мадьяр рассказал, что военные силы Украины несут крупные потери в Артемовске. По его словам, в день ВСУ теряют по две роты.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери Артемовска. По словам специалиста, отход из города грозит украинскому военно-политическому руководству существенными репутационными потерями, поскольку город стал определенным символом.