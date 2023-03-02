Командир ВСУ заявил, что украинские войска теряют по две роты за сутки в Артемовске

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Военные силы Украины несут крупные потери в Артемовске (украинское название Бахмут). Об этом в среду, 1 марта, заявил командир ВСУ с позывным «Мадьяр».

— Бахмут уже стал каким-то идолом. Я это, конечно, уважаю, но если тут рота живет одну ночь, то нужно подготовить позиции и немного откатываться назад. Потому что, когда мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон... За неделю целый батальон! — рассказал он.

По мнению военнослужащего, Артемовск необходимо оставить и ждать поступления новых боеприпасов, передает РИА Новости.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что будет, если Вооруженные силы Украины оставят Артемовск, какое стратегическое значение имеет город и какие поставлены цели для российской армии.

Основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин недавно заявил, что в Артемовске находятся десятки тысяч бойцов ВСУ, которые оказывают яростное сопротивление и не отступают.

Также украинские военнослужащие подорвали дамбу «Северный ставок» в Артемовске с целью замедлить продвижение армии России. В результате инцидента потоки воды пошли на Артемовск, где произошло затопление частных домов и подвалов.