Лавров принес извинения Индии за «балаган» западных стран на встрече G20
Министр иностранных дел Сергей Лавров принес извинения Индии за непотребное поведение ряда западных делегаций на встрече «Большой двадцатки». Соответсвующее заявление глава МИД сделал в ходе встречи G20 в четверг, 2 марта.
— Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня «двадцатки» в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию, — цитирует его РИА Новости.
В Нью-Дели стартовала встреча министров иностранных дел стран «Большой двадцатки». В ходе нее встретились Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.
В минувшую среду, 1 марта, министр иностранных дел РФ и глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар подчеркнули обоюдное стремление нарастить координацию государств на международной арене. Министры, как уточняется, договорились и впредь поддерживать нынешнюю динамику политического диалога между обоими государствами.