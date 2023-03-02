Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лавров принес извинения Индии за «балаган» западных стран на встрече G20

Араз Салехов
В мире
Лавров принес извинения Индии за «балаган» западных стран на встрече G20
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Сергей Лавров принес извинения Индии за непотребное поведение ряда западных делегаций на встрече «Большой двадцатки». Соответсвующее заявление глава МИД сделал в ходе встречи G20 в четверг, 2 марта.

— Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня «двадцатки» в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию, — цитирует его РИА Новости.

В Нью-Дели стартовала встреча министров иностранных дел стран «Большой двадцатки». В ходе нее встретились Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

В минувшую среду, 1 марта, министр иностранных дел РФ и глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар подчеркнули обоюдное стремление нарастить координацию государств на международной арене. Министры, как уточняется, договорились и впредь поддерживать нынешнюю динамику политического диалога между обоими государствами.

Сергей Лавров международный саммит Индия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте