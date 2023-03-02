В ООН заявили о невозможности проверить данные о теракте в Брянской области

Фото: МИД РФ

ООН не может проверить данные о теракте украинских диверсантов в Брянской области России. Об этом в четверг, 2 марта, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

— Мы видели обвинения, комментарии с обеих сторон — российской и украинской. Мы не можем проверить любые из этих данных, — сказал он.

Тем не менее ООН в очередной раз подчеркивает, что организация заинтересована в прочном мире на Украине и предотвращении эскалации, передает ТАСС.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате теракта, по последним данным, погибли два мирных жителя. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он подчеркнул, что диверсанты проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам.

Боевики, которые совершили вылазку в Климовский район Брянской области, были выдавлены на территорию Украины. ФСБ уточнила, что силы противника были выдавлены на украинскую территорию, где по ним был нанесен массированный артиллерийский удар.