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В Совфеде предложили переселять заключенных в колонии, где они смогут работать

Лейла Алиева
Общество
В Совфеде предложили переселять заключенных в колонии, где они смогут работать
Фото: Вечерняя Москва

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов разработал законопроект о переселении заключенных в колонии других регионов, где они смогут работать. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Законопроектом предлагается отправлять заключенных в колонии других регионов для трудоустройства. Отмечается, что общественно полезный труд осужденных не только является средством исправления, но и одним из составляющих процесса отбывания наказания.

Документ уже направлен на заключение в правительство, передает РИА Новости.

25 января Государственная дума приняла закон об обязательном сборе геномной информации у всех осужденных и подозреваемых россиян, а также при административном аресте.

17 января Министерство юстиции России подготовило проект закона, который смягчает некоторые нормы содержания тех, кто находится под следствием, а также самих заключенных. Согласно законопроекту, в изоляторах разрешается использовать различные средства надзора, при этом администрация должна уведомлять об их применении под расписку.

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