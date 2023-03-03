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Движение на Варшавском шоссе восстановили после ДТП
Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий
Движение транспорта восстановили после ДТП на Варшавском шоссе. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Движение восстановлено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Авария произошла в районе станции метро «Нагатинская», автомобиль врезался в столб, а затем перевернулся. В связи с инцидентом движение в сторону центра осуществлялось по трем полосам из пяти.
В результате ДТП погибли три человека, еще один пострадал.
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Приметы и советы
Народный календарь. Почему 6 марта нельзя выпивать Народный календарь. Почему особо опасно стричь бороду 5 марта Народный календарь. Что нужно приготовить 4 марта, чтобы не столкнуться с нищетой Народный календарь. Чего нельзя делать в праздник Овсянки, 3 марта Народный календарь. Как привлечь в дом достаток 2 марта
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