Движение на Варшавском шоссе восстановили после ДТП

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Движение транспорта восстановили после ДТП на Варшавском шоссе. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла в районе станции метро «Нагатинская», автомобиль врезался в столб, а затем перевернулся. В связи с инцидентом движение в сторону центра осуществлялось по трем полосам из пяти.

В результате ДТП погибли три человека, еще один пострадал.