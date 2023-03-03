Интервалы движения поездов увеличили на участке Замоскворецкой линии метро

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Москва, Замоскворецкая линия Карта всех событий

На северном участке Замоскворецкой линии столичного метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На северном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Утром 2 марта на северном участке Калужско-Рижской линии метрополитена увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути. Движение поездов временно приостановили от станции «Медведково» до станции «Ботанический сад» в обоих направлениях.

Похожий случай 2 марта произошел и на Таганско-Краснопресненской линии. Движение поездов приостанавливали от станции «Беговая» до станции «Спартак».

Также стало известно об увеличении штата контролеров в наземном транспорте Москвы на 13 процентов — теперь каждый день на маршрутах столицы проверяют на 12 тысяч билетов больше и инспектируют на 1,4 тысячи транспортных средств больше.