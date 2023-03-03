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Движение поездов на Замоскворецкой линии метро ввели в график

Лейла Алиева
Город
Движение поездов на Замоскворецкой линии метро ввели в график
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Замоскворецкая линия Карта всех событий

Движение поездов на Замоскворецкой линии столичного метро ввели в график. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение на Замоскворецкой линии (2) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Интервалы движения поездов ранее увеличили на северном участке Замоскворецкой линии метро для проверки состава.

В минувшую среду, 1 марта, мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по всей Большой Кольцевой линии метро. В работу были введены девять новых станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Общая протяженность линии составляет 70 километров, в ее состав вошла 31 станция.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».

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