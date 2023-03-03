Матвиенко заявила, что закон о русском языке не ведет к изоляции РФ от остального мира

Фото: Пресс-служба Совфеда

Принятый закон, регулирующий использование иностранных слов в русском языке, не ведет к изоляции культуры РФ от остального мира. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Закон, считаю, сбалансированный. Он не ставит преград на пути развития, обогащения русского языка, а, следовательно, и русской культуры, не ведет к изоляции от остального мира. Все эти «страшилки» безосновательны, — написала она в блоге, посвященном 200-летию со дня рождения выдающегося отечественного педагога, публициста и общественного деятеля Константина Ушинского.

Она подчеркнула, что закон вводит ограничения, устраняющие угрозу деградации языка как хранителя и носителя российского менталитета, традиций и ценностей. Кроме того, закон предотвращает превращение россиян в сообщество людей, забывших о национальном достоинстве, своих корнях и национальной гордости.

28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал данный законопроект. Также он был одобрен Советом Федерации 22 февраля. 16 февраля аналогичное решение приняла Госдума.

Что означает новый закон, какие слова попадут под запрет и что об этом думают филологи — в материале «Вечерней Москвы». Формально закон запрещает употреблять в рамках госязыка иностранные слова, которым нет аналогов в русском языке. Однако в действительности все зависит от того, попадет ли то или иное заимствованное слово в нормативный словарь.