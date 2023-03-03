Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Звони и зови меня замуж»: Клава Кока использовала свой номер телефона для пиар-кампании песни

Полина Пашкина
Общество
«Звони и зови меня замуж»: Клава Кока использовала свой номер телефона для пиар-кампании песни
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Клава Кока использовала личный номер телефона для пиар-кампании новой песни под названием «Замуж». Ранее его слили (и уже не впервые) в интернет.

Сначала девушка была расстроена сложившейся ситуацией. На ее номер постоянно поступали звонки. В итоге Клава Кока начала отвечать на них, а далее и вовсе использовала инцидент в личных целях.

— Раз уж мой номер слили, то давайте уже с пользой. Звони и зови меня замуж, — подписала Кока фотографию, где позирует в футболке со своим номером телефона.

Продолжением пиар-кампании для песни «Замуж» стала фотография девушки с главной свахой страны Розой Сябитовой. Кадр Кока подписала «Давай поженимся 2.0». Фанаты надеются увидеть Сябитову в клипе на новую песню артистки.

Клаве Коке ранее уже делали предложение руки и сердца — на роль мужа претендовал блогер-миллионник Артур Кисловский. Однако девушка отказалась от предложения, объяснив, что хочет замуж только по любви.

Недавно певица отреагировала на появившиеся слухи о том, что якобы потребовала гонорар за поздравление детей-сирот с Новым годом. Кока назвала информацию бредом и высказалась о работе СМИ и пабликов.

Знаменитости Клава Кока Песни
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Все мнения
О проекте