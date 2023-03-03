«Звони и зови меня замуж»: Клава Кока использовала свой номер телефона для пиар-кампании песни

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Клава Кока использовала личный номер телефона для пиар-кампании новой песни под названием «Замуж». Ранее его слили (и уже не впервые) в интернет.

Сначала девушка была расстроена сложившейся ситуацией. На ее номер постоянно поступали звонки. В итоге Клава Кока начала отвечать на них, а далее и вовсе использовала инцидент в личных целях.

— Раз уж мой номер слили, то давайте уже с пользой. Звони и зови меня замуж, — подписала Кока фотографию, где позирует в футболке со своим номером телефона.

Продолжением пиар-кампании для песни «Замуж» стала фотография девушки с главной свахой страны Розой Сябитовой. Кадр Кока подписала «Давай поженимся 2.0». Фанаты надеются увидеть Сябитову в клипе на новую песню артистки.

Клаве Коке ранее уже делали предложение руки и сердца — на роль мужа претендовал блогер-миллионник Артур Кисловский. Однако девушка отказалась от предложения, объяснив, что хочет замуж только по любви.

Недавно певица отреагировала на появившиеся слухи о том, что якобы потребовала гонорар за поздравление детей-сирот с Новым годом. Кока назвала информацию бредом и высказалась о работе СМИ и пабликов.