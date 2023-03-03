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Al-Ain: Запад обеспокоен скоростью преодоления Россией беспрецедентных санкций

Полина Пашкина
Экономика
Al-Ain: Запад обеспокоен скоростью преодоления Россией беспрецедентных санкций
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Экономика Российской Федерации смогла выдержать давление беспрецедентных санкций, и это беспокоит Запад. Такое мнение выразил обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат.

По его словам, международный валютный фонд прогнозировал падение ВВП страны на 18,5 процента. Однако объемы экономики России в 2022 году в итоге сократились лишь на 2,1 процента.

Теперь МВФ прогнозирует рост ВВП в 2023 году на 0,3 процента, а в 2024-м — на 2,1 процента. Запад обеспокоен тем, что российская экономика далека от краха, который предсказывали ранее.

От последовательных волн западных санкций пострадали отрасли технологий, газа, нефти, финансов и торговли. Однако российские компании в перечисленных секторах смогли адаптироваться к новым реалиям, подытожил журналист.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что страна к 2025 году выйдет на сбалансированный бюджет — доходы будут равны расходам.

1 марта президент США Джо Байден продлил на год срок действия санкций, которые ввели в связи с началом СВО.

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