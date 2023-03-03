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«Не хочу, чтобы на ней поставили клеймо»: Долина поделилась главным страхом за внучку

Полина Пашкина
Общество
«Не хочу, чтобы на ней поставили клеймо»: Долина поделилась главным страхом за внучку
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, какой главный страх у нее связан с 12-летней внучкой Александрой. Девочка уже выступает с певицей на большой сцене.

Долина поделилась, что переживает о том, как к внучке отнесется общественность. По мнению певицы, к тем, кто идет по стопам родственников, приковано повышенное внимание.

— Не хочу, чтобы на ней поставили клеймо и называли «внучкой Долиной». Хотелось бы, чтобы она стала самостоятельной личностью, и для этого потребуется множество усилий, — приводит слова певицы Пятый канал.

Александра с ранних лет выбрала свой путь. Девочка занимается в Академии мюзикла, ансамбле «Непоседы» и музыкальной школе.

Долина добавила, что Александра захотела этого сама и у нее есть способности к творчеству. Девочка соглашается со знаменитой бабушкой в том, что придется приложить усилия, чтобы стать успешной.

Недавно во время концерта в Сургуте Ларисе Долиной сделали предложение руки и сердца. Артистка сначала взяла преподнесенное кольцо, но затем поспешила отказать, расслышав слова пожилого поклонника.

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