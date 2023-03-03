Акция «День открытых дверей для предпринимателей» состоится в Москве 9 марта

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Москва, Графский переулок, 4к2 Карта всех событий

Столичное управление Роспотребнадзора проведет акцию «День открытых дверей для предпринимателей» в четверг, 9 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы в пятницу, 3 марта.

Мероприятие направлено на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о работе Роспотребнадзора, а также о правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Кроме того, участники акции узнают о мероприятиях, которые должны проводить индивидуальные предприниматели и юрлица в период сезонного подъема гриппа и ОРВИ. Это необходимо для повышение уровня грамотности бизнесменов, работающих в отрасли обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Акция состоится по адресу: Графский переулок, дом №4, корпуса 2,3,4. Начало мероприятия запланировано на 12:00.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с октября 2022 года предприниматели на портале поставщиков заключили 18,2 тысячи контрактов с использованием сервиса автоматических ставок.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число предпринимателей на портале поставщиков за 10 лет превысило отметку в 290 тысяч пользователей.