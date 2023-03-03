Инвестор Сидоров дал прогноз курса доллара на следующую неделю

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Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров дал прогноз курсов валют на предстоящую неделю.

Он отметил, что влияние на колебания курсов валют окажут несколько факторов. Среди них — геополитические события и динамика пополнения доходной части бюджета России.

Также Минфин, по его словам, обнародует данные об объеме нефтегазовых доходов и о планах по продаже валюты в течение марта 2023 года.

Как отметил инвестор, вероятнее всего, курс доллара будет находиться в диапазоне 74–77 рублей, евро — на уровне 79–82 рублей за единицу, передает RT.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что в 2023 году курс доллара и евро может незначительно снизиться. Это связано с тем, что рост валют в конце прошлого года был искусственным.

В свою очередь кандидат экономических наук Александр Разуваев рассказал «ВМ», что если американская валюта продолжит терять доверие мировых центральных банков из-за агрессивной внешнеэкономической политики США и большого объема госдолга, то Вашингтону придется отказаться от этой валюты и перейти на новые деньги.