Инвестор Сидоров дал прогноз курса доллара на следующую неделю
Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров дал прогноз курсов валют на предстоящую неделю.
Он отметил, что влияние на колебания курсов валют окажут несколько факторов. Среди них — геополитические события и динамика пополнения доходной части бюджета России.
Также Минфин, по его словам, обнародует данные об объеме нефтегазовых доходов и о планах по продаже валюты в течение марта 2023 года.
Как отметил инвестор, вероятнее всего, курс доллара будет находиться в диапазоне 74–77 рублей, евро — на уровне 79–82 рублей за единицу, передает RT.
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что в 2023 году курс доллара и евро может незначительно снизиться. Это связано с тем, что рост валют в конце прошлого года был искусственным.
В свою очередь кандидат экономических наук Александр Разуваев рассказал «ВМ», что если американская валюта продолжит терять доверие мировых центральных банков из-за агрессивной внешнеэкономической политики США и большого объема госдолга, то Вашингтону придется отказаться от этой валюты и перейти на новые деньги.