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«Выслать эту мерзавку»: посол Британии попала в скандал из-за наряда на встрече с Вучичем

Юлия Курганова
В мире
«Выслать эту мерзавку»: посол Британии попала в скандал из-за наряда на встрече с Вучичем
Фото: shutterstock

Посол Великобритании в Сербии Шэн Маклауд на встрече с президентом республики Александром Вучичем устроила провокацию, повязав на шею платок со словами украинского гимна. Об этом сообщается на сайте телеканала РТРС.

— Этот нетипичный для дипломатов поступок можно интерпретировать как попытку провокации и недипломатичный жест в адрес официального Белграда, — сказано в материале.

На опубликованных со встречи снимках видно, что на сине-желтом платке посла написаны строки гимна Украины: «Сгинут наши враги, как роса на солнце. Будем править и мы, братья, в своем краю».

Пользователи соцсетей из Сербии расценили эту выходку Маклауд как провокацию.

«Как бы отреагировали в Лондоне или Вашингтоне, если бы наш посол пришел к ним с российским флагом? Выслать эту мерзавку» в 24 часа!» — возмутился один из читателей статьи.

«За такие действия моментально нужно направлять ноту и объявлять персоной нон грата», — заявил другой.

«Вучичу следовало бы ответить ей по-русски!» — написал еще один пользователь.

1 марта сообщалось, что главы нескольких западных стран признались Александру Вучичу, что вовлечены в конфликт на Украине, но не могут официально об этом сказать. Об этом сербский лидер рассказал во время обращения к нации в эфире канала РТС.

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