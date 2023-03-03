CNN: Генпрокурор США Гарланд посетил с тайным визитом Львов
Министр юстиции и генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарланд в пятницу, 3 марта, нанес неанонсированный заранее визит в украинский город Львов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Минюсте США.
Отмечается, что детали поездки не были обнародованы заранее из соображений безопасности.
— Визит состоялся по приглашению генпрокурора Украины для участия совместно с президентом Владимиром Зеленским и международными партнерами Киева в конференции «United for Justice», — рассказал источник канала.
Он уточнил, что Гарланд провел во Львове несколько встреч.
3 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен провел беседу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в рамках G20. Об этом сообщили в Госдепе Соединенных Штатов. В ходе переговоров Блинкен поведал украинскому министру о коротком разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам Блинкена, он призвал Москву вернуться к исполнению российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, завершить специальную операцию и начать дипломатический диалог.