Блинкен обсудил с Кулебой разговор с Лавровым на полях G20

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел беседу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в рамках G20. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил Государственный департамент США.

Речь шла о коротком разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Блинкен призвал Россию вернуться к исполнению российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), завершить специальную военную операцию и начать дипломатический диалог.

Также госсекретарь сообщил Кулебе, что США неизменно продолжат поддерживать Украину, передает РИА Новости.

По данным Госдепа, встреча Лаврова и Блинкена в рамках мероприятий G20 была короткой, а не полноценной двусторонней. Представитель ведомства Нед Прайс отметил, что США не будет извиняться за эту беседу и действия в собственных интересах.

Как отмечается, Блинкен не обсуждал с Лавровым вопрос об американце Поле Уилане. Представитель МИД РФ Мария Захарова запросила уточнение у министра и заявила, что озабоченность госсекретаря ситуацией вокруг гражданина его страны — ложь.