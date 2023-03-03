Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Блинкен обсудил с Кулебой разговор с Лавровым на полях G20

Полина Пашкина
Политика
Блинкен обсудил с Кулебой разговор с Лавровым на полях G20
Фото: flickr/statephotos

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел беседу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в рамках G20. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил Государственный департамент США.

Речь шла о коротком разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Блинкен призвал Россию вернуться к исполнению российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), завершить специальную военную операцию и начать дипломатический диалог.

Также госсекретарь сообщил Кулебе, что США неизменно продолжат поддерживать Украину, передает РИА Новости.

По данным Госдепа, встреча Лаврова и Блинкена в рамках мероприятий G20 была короткой, а не полноценной двусторонней. Представитель ведомства Нед Прайс отметил, что США не будет извиняться за эту беседу и действия в собственных интересах.

Как отмечается, Блинкен не обсуждал с Лавровым вопрос об американце Поле Уилане. Представитель МИД РФ Мария Захарова запросила уточнение у министра и заявила, что озабоченность госсекретаря ситуацией вокруг гражданина его страны — ложь.

Сергей Лавров Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Все мнения
О проекте