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Госдеп США отказался извиняться за встречу Блинкена и Лаврова

Лейла Алиева
В мире
Госдеп США отказался извиняться за встречу Блинкена и Лаврова
Фото: shutterstock

США не будут извиняться за встречу госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время второй сессии Совещания глав МИД стран — участниц G20. Об этом в четверг, 3 марта, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

— Я знаю, наши российские коллеги пытаются наделать из этого шума. Но с нашей стороны важно отметить, что это был короткий контакт, а не полноценная двусторонняя встреча. Но в более широком смысле, мы не станем извиняться за действия в наших интересах, — цитирует его РИА Новости.

В Нью-Дели 2 марта стартовала встреча министров иностранных дел стран — участниц «Большой двадцатки». Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал почти одновременно с главами европейской и британской дипломатии Жозепом Боррелем и Джеймсом Клеверли. Последним прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского МИД заявил, что финальный общий документ по итогам встречи не получилось согласовать по причине возникших споров вокруг текущей ситуации на Украине.

Сергей Лавров США Энтони Блинкен
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