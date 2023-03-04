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Реставрация барельефов началась на станции метро «Новокузнецкая»

Никита Худяков
Город
Реставрация барельефов началась на станции метро «Новокузнецкая»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Началась реставрация гипсовых барельефов на станции метро «Новокузнецкая». Об этом в субботу, 4 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Барельефы на станции «Новокузнецкая» будут расчищены, им вернут первоначальный цвет. Все работы по реставрации пройдут под тщательным надзором Департамента культурного наследия Москвы, — рассказал он.

По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, специалисты уже разработали методику реставрации фигурного фриза с изображением эпизодов сражений. В настоящее время расчищается поверхность фигурного фриза от краски, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, с 2018 года в лечебных корпусах Городской клинической больницы (ГКБ) имени И. В. Давыдовского в Таганском районе идет комплексная реставрация. ГКБ имени И. В. Давыдовского является одним из старейших стационаров. Медучреждение считается ярчайшим образцом русского классицизма XVIII–XIX веков.

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