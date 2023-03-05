WhatsApp разрешит редактировать сообщения после отправки

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В популярном мессенджере WhatsApp* скоро появится функция, позволяющая редактировать уже отправленные сообщения. Возможность редактирования текстовых сообщений будет доступна только в течение 15 минут после их отправки. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает Daily Mail.

Примечательно, что уже сейчас такая функция является доступной для пользователей в новой бета-версии мессенджера, которая присутствует на гаджетах с операционной системой Android.

Еще не ясны точные сроки внедрения нового функционала для всех пользователей, но участники бета-тестирования отмечают удобство функции, передает издание.

Недавно в Сети начали активно распространяться сообщения о якобы возможной блокировке WhatsApp в России. Эксперты Роскачества объяснили, насколько реальна эта угроза.

Дело в том, что с 1 марта вступил в силу закон об использовании иностранных мессенджеров. Среди них Роскомнадзор назвал девять, в том числе WhatsApp, Telegram и Viber.

Кроме того, в январе 2022 года появилась информация о возможном ограничении передачи платежной информации в мессенджере Telegram.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.