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СМИ: Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине
Фото: Pixabay

Взрывы раздались в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

— Взрывы на Днепропетровщине, Синельниковский район, — говорится в публикации.

Недавно в регионе была объявлена воздушная тревога. На момент взрывов тревога все еще продолжалась, передает РИА Новости.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели одного человека после атаки украинских диверсантов 2 марта. По его словам, на текущий момент российские войска занимаются ликвидацией диверсионной группы.

До этого украинские СМИ сообщили о прогремевшем в Голосеевском районе взрыве. Воздушная тревога в городе не объявлялась. Пока неизвестно, стал ли пожар последствием или причиной взрывов кислородных баллонов.

Также в начале февраля были слышны взрывы в городе Очакове в Николаевской области Украины. Горожан призвали оставаться в укрытиях, однако какой-либо подробной информации о случившемся не поступало.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года после взрыва на Крымском мосту. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности.

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