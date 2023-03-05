Мишонова: Пострадавшей в ходе поножовщины в Химках пятикласснице предстоит долгая реабилитация

Фото: detimo.mosreg.ru

Пятикласснице из Химок, получившей более ста ударов ножом, предстоит долгая реабилитация. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

— Все очень непросто с восстановлением. Серьезные раны на лице вызывают тревогу. Особенно пострадала правая сторона. Предстоит длительная реабилитация, работа с психологом, — написала Мишонова в Telegram-канале.

Омбудсмен лично посетила больницу, где проходит лечение пятиклассница. По словам Мишоновой, раны на теле ребенка заживают очень медленно.

Нападение в лицее № 10 города Химки произошло 7 февраля. Две пятиклассницы вышли в туалет, где одна из учениц напала на другую.

Злоумышленница нанесла однокласснице около сотни ударов ножом, после чего вернулась в класс и рассказала о произошедшем. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность».

В свою очередь подмосковная прокуратура проводит проверку по факту поножовщины. Позднее стало известно, что классного руководителя не привлекут к уголовной ответственности в связи с данным происшествием.