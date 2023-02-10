СК опроверг сообщения о возбуждении дела в отношении учителя напавшей в Химках девочки

Фото: СК РФ

Следователи не планируют возбуждать уголовное дело в отношении классного руководителя девочки, которая совершила нападение на сверстницу в лицее №10 Химок. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 10 февраля.

По ее словам, подобная информация, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности. Ведомство призывало граждан доверять информации только из официальных источников.

Нападение в лицее № 10 города Химки произошло 7 февраля. Две пятиклассницы вышли в туалет, где одна из учениц напала на другую. Злоумышленница нанесла однокласснице около сотни ударов ножом. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а прокуратура организовала проверку.