Захарова предостерегла Польшу от втягивания в конфликт на Украине

Фото: МИД РФ

Строительство польского военного центра на территории Украины непосредственно втянет Польшу в текущий конфликт. Об этом в четверг, 9 марта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Очевидно, что речь идет о намерении Варшавы развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности польской группировки, ранее анонсированной как «Польский добровольческий легион», который будет располагаться на базе центра, — сказала дипломат.

Захарова также добавила, что реализация подобной инициативы чревата втягиванием польской стороны в украинский конфликт, однако руководство обеих стран данный факт «не беспокоит», передает РИА Новости.

Польша в конце февраля передала Украине первую партию из четырех танков Leopard 2А4 в рамках военной поддержки. По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, в ближайшее время будет поставлена остальная часть заявленной со стороны Варшавы помощи.

Разногласия между Польшей и Германией отразились на поставках вооружения Украине, сообщает агентство Bloomberg. Напряжение между странами усилилось из-за поставок ВСУ танков, ракет и запчастей для военной техники.