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Мужчину с крупной партией синтетических наркотиков задержали в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчину с крупной партией синтетических наркотиков задержали в Подмосковье
Фото: Пресс-центр МВД России
Московская область, городской округ Серпухов, М-2 Крым, 98-й километр Карта всех событий

В Подмосковье полицейские задержали мужчину с крупной партией синтетических наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 10 марта.

По ее словам, автомобиль злоумышленника остановили на 98-м километре трассы М-2 «Крым» для проверки документов. Во время разговора с сотрудниками Госавтоинспекции водитель сильно нервничал, в связи с чем полицейские решили досмотреть машину. Под водительским сиденьем они обнаружили шесть пластиковых упаковок с неизвестным порошком, общая масса которого превысила шесть килограммов.

Позже экспертиза показала, что как минимум в одном из них находилось производное от наркотика N-метилэфедрона. Остальные упаковки будут исследованы позже. По примерным подсчетам, перевозимого наркотика хватило бы на 30 тысяч разовых доз.

Видео: Пресс-центр МВД России

Сам задержанный пояснил, что нашел работу наркокурьером в интернете. В его задачи входило забирать партии в разных регионах России и везти их в Москву.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина был ранее судим, а с августа 2022 года находился в федеральном розыске за аналогичное преступление, совершенное в Пермском крае. Помимо этого, полицейские выяснили, что мужчина пользовался поддельными документами, водительскими правами, а также автомобильными номерами.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигуранта заключили под стражу.

Других наркоторговцев задержали на юго-востоке Москвы. Полицейские задержали двух закладчиков с крупной партией героина.

Подмосковье Серпухов Московская область МВД Наркотики
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