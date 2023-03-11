Новая ракета Р-37М показала самую высокую эффективность поражения целей в ходе СВО

Фото: Минобороны РФ

Ракета Р-37М класса «воздух — воздух» показала самую высокую боевую эффективность применения в рамках специальной военной операции. Ее вероятность поражения целей составляет около единицы. Об этом сообщил РИА Новости источник.

— Ракета Р-37М показала наибольшую эффективность в рамках спецоперации. В ходе ее применения была зафиксирована вероятность поражения целей близкая к единице, то есть на один военный самолет противника хватает одной ракеты, — пояснил он.

Источник рассказал, что данные ракеты применялись для разных воздушных целей с истребителей Су-35С, истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и истребителей 5-го поколения.

— Ракетами Р-37М сбивали истребители Су-27 и МиГ-29, Су-25, Су-24М, вертолеты и БПЛА, в том числе «Байрактары», — цитирует источника агентство.

Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов «кочующих минометов» ЗВО при выполнении задач в зоне спецоперации. Расчеты используют 120-миллиметровые минометы, они предназначены для поражения живой силы, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов и техники противника.