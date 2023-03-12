В США заявили, что Вашингтон может передать ВСУ оружие для атаки Крыма

Фото: shutterstock

Если США решат оказать поддержку Украине в подготовке наступления на Крым, то они будут делать это по трем направлениям. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

— США предоставляют помощь в том, что касается передачи материалов, оружия и разведывательных данных, необходимых для планирования атаки, — сказал он.

Также Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с Риттером и выяснила, каким он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.

Также политолог Юрий Светов в беседе с «ВМ» высказал мнение, что США не всегда активно участвовали в конфликтах в разных точках планеты. Однако сейчас Вашингтон видит в боевых действиях хорошую возможность заработать.

В свою очередь политолог Алексей Живов напомнил, что два месяца назад эксперты с Запада прогнозировали изменение в ситуации с военным конфликтом, но они так и не произошли. В беседе с «Вечерней Москвой» он выразил мнение, что основной разгар боевых действий еще не наступил.