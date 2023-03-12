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«Непростительно»: ведущий Saturday Night Live грубо высмеял Меган Маркл

Евгений Белоусов
В мире
«Непростительно»: ведущий Saturday Night Live грубо высмеял Меган Маркл
Фото: shutterstock

Ведущий популярного шоу Saturday Night Live Майкл Че грубо высмеял в прямом эфире супругу принца Гарри Меган Маркл, чем вызвал негодование пользователей Сети.

— Сообщается, что организаторы коронации короля Карла III официально пригласили Меган Маркл. И вот, что примечательно: за начальную оплату в размере 19 долларов в час, — заявил он, комментируя новости.

Свою шутку Че сопроводил изображением герцогини Сассекской, одетой в форму горничной. Однако такая язвительность вызвала гнев среди пользователей интернета.

Так, одна из пользовательниц Twitter написала, что Че, как всегда, шутит несмешно. Другой комментатор заметил что, тенденция оскорблять темнокожих женщин и сравнивать их с прислугой — низкопробна.

— Это непростительно. Это даже не смешно. Просто грубо, — заключил еще один комментатор.

По информации Daily Mail, король Карл III и принц Уильям не намерены извиняться перед принцем Гарри за то, что оставили его без официальной роли в коронации.

Как сообщает The Sun, принц Гарри и Меган Маркл остались без пятикомнатного коттеджа Фрогмор в Великобритании по приказу короля Карла III. Король дал всем понять, что Гарри не ждут в Великобритании. Так, пара получила от представителей монарха уведомление о выселении. По данным газеты, Маркл и принц Гарри не намерены оспаривать это решение.

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