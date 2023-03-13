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Появилось видео с тушения пожара на складе в Одинцове

Евгений Белоусов
Происшествия
Появилось видео с тушения пожара на складе в Одинцове
Фото: Telegram / МЧС России
Московская область, Одинцово Карта всех событий

Пресс-служба МЧС России опубликовала кадры тушения крупного пожара на складе в подмосковном Одинцове.

На кадрах видно мощное возгорание на всей территории склада. Пожарные тушат огонь.

Видео: Telegram / МЧС России

Уточняется, что сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание на площади 4320 квадратных метров, говорится в Telegram-канале «МЧС России».

Пожар произошел ранним утром 13 марта. К тушению привлекается 83 человека и 23 единицы техники. Специалистами МЧС России проведены замеры воздуха, вредных веществ не обнаружено.

Недавно на юге столицы было зафиксировано возгорание в здании больницы. Инцидент произошел по адресу 5-й Донской проезд, дом 21а. Из окон здания шел густой черный дым. До прибытия сотрудников МЧС РФ было эвакуировано 25 человек. Данные о пострадавших не уточнялись.

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