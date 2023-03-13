Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 13 марта

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

В понедельник, 13 марта, на некоторых столичных дорогах движение транспорта будет затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до восьми баллов, — говорится в сообщении.

В основном движение транспорта будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» водителям порекомендовали в вечернее время суток выбирать общественный транспорт для передвижения по городу, чтобы сэкономить время.

В районе улицы 8 Марта до 25 декабря будет частично перекрыто движение. Ограничения ввели 10 марта. Это необходимо из-за проведения ремонтных работ. На это время для водителей не будут доступны одна–две полосы по улице 8 Марта, а также прилегающие участках.

Также в Бригадирском переулке временно закрыли участок для передвижения от 2-й Бауманской улицы до Бауманской улицы. Ограничения продлятся до 1 декабря. Проезд также ограничат в Техническом переулке. Кроме того, с 9 марта по 16 июня частично перекроют движение на улице Поварской.