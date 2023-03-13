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Приметы и советы

Сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте»

Лейла Алиева
Общество
Сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте»
Фото: shutterstock

Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте». Об этом стало известно в понедельник, 13 марта.

Уточняется, что у многих пользователей не подгружаются сайт и приложение. А некоторых даже выбросило из аккаунта. По данным сервиса Downdetector, больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодара.

О сбое в работе социальной сети «ВКонтакте» также сообщалось 7 февраля. Тогда неполадка случилась в нескольких российских регионах практически в одно время. Наибольшее количество отчетов об ошибках поступало из столичного региона и Санкт-Петербурга.

Днем ранее аналогичная ситуация произошла с сервисами «Яндекса». Сбой наблюдался в работе практически всех сервисов, в том числе «Музыки», «Кинопоиска» и компонентов для умного дома.

8 марта сбои были зафиксированы в работе приложений Delivery Club и «Яндекс.Еда». У ряда пользователей возникли временные трудности с доступом к сервису.

В январе некоторые россияне рассказали, что испытывали проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе iOS на территории России. Кроме того, помехи фиксировали в работе игровых площадок Steam и Playstation Network.

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