Президенты Белоруссии и Ирана подписали дорожную карту сотрудничества

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Президенты Белоруссии и Ирана Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси подписали дорожную карту сотрудничества двух государств. Об этом стало известно в понедельник, 13 марта.

Фото с церемонии подписания документа опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Белорусский лидер прибыл с официальным визитом в Иран накануне. На данный момент главы государств проводят переговоры в узком формате, после этого к ним присоединятся делегации.

1 марта Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства двух государств в новую эпоху. Также Китай поддержал ускоренное получение Белоруссией статуса члена Шанхайской организации сотрудничества.

Помимо этого, руководство Китая и Белоруссии заявило о глубокой обеспокоенности в связи с развитием конфликта в европейском регионе. Власти обеих стран выразили готовность прилагать усилия для восстановления мира и порядка в данном регионе.